Tennis Day: sport, cena e spettacolo aperti a tutti

Venerdì 7 settembre al Tennis Club Faenza torna il Tennis Day, l'appuntamento di fine estate aperto a tutta la cittadinanza. Si inizierà alle 17 con le finali dei tornei sociali. Seguirà alle 20,30 la cena con tavoli riservati, al Ristorante Campo Centrale, durante la quale sono in programma il saluto del presidente Carlo Zoli e la consegna dei “Tennis Awards” 2018.

Seguirà, attorno alle 22, lo spettacolo comico della cabarettista Maria Pia Timo. La cena, aperta anche ai non soci, ha un prezzo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Prenotazioni entro lunedì 3 settembre presso la segreteria del Tc Faenza, allo 0546.25266.

Quest'anno il Tennis Day Faenza è in concomitanza con le finali del campionato italiano under 16 maschile, che si disputeranno sui campi del circolo di via Medaglie d'oro dal 3 all'8 settembre.