Teodora Ravenna Run, lo sport corre fra i monumenti

Prende vita domenica 5 maggio Teodora Ravenna Run, la corsa podistica che porta gli sportivi a sfidarsi nel cuore della città bizantina, sfiorando i suoi monumenti. Un evento non solo per chi vuole gareggiare, ma anche per chi vuole semplicemente camminare e godersi la città e le sue bellezze.

Si parte dal parcheggio del Cinemacity alle 9 per dirigersi verso il centro storico e la Domus dei Tappeti, la Basilica di S. Vitale, il Mausoleo di Teodorico e la Tomba di Dante.

"Porteremo in centro lo sport, correremo e cammineremo di domenica tra i monumenti in tenuta walking e non con l’abito della festa. Riempiremo la città di persone curiose di conoscerla e pronte a sfidare sè stesse in 10 km di passeggiata", questo è quanto affermano gli organizzatori. "Abbiamo pensato ad un evento rivolto a tutti - continuano - atleti, camminatori, famiglie, gruppi scolastici, comitive di turisti".

La manifestazione mira a diventare un evento sportivo annuale in programma sempre la prima domenica di Maggio.

La corsa, i premi e il pacco gara

Durante la camminata sarà disponibile uno spazio bimbi all’interno del CinemaCity. Alla manifestazione verrà premiato il gruppo di partecipanti più numeroso.

Al termine dell'evento verranno estratti a sorte 4 premi:

1 buono per due notti per due persone in Hotel 4* in Italia o in Europa;

1 Huawei P8;

1 ingresso a Mirabilandia per tutta la famiglia;

1 ingresso al Classis e all’antico porto di classe.

Chi si iscrive alla Teodora Ravenna Run entro il 20 aprile avrà diritto al pacco gara contenente: