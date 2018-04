Test drive, campioni di moto e acrobazie sul mare

La primavera è appena iniziata, ma la stagione del Romea Beach di Marina Romea entra già nel vivo con uno degli eventi clou della stagione 2018. Da venerdì 6 a domenica 8 aprile è infatti in programma la seconda edizione del “Motor & Bike Passion”: 400 metri quadrati al coperto, fronte mare, dedicati al mondo delle due e delle quattro ruote nella splendida cornice della località balneare ravennate, fra il mare e la pineta.

Un intero weekend in cui gli appassionati di auto, moto e bike potranno provare nuovi veicoli (auto, moto, mountain bike, bici elettriche) grazie agli appositi test drive; partecipare ad eventi sportivi, musicali e gastronomici; conoscere di persona alcuni dei grandi protagonisti dello sport italiano.

Saranno infatti ospiti dell’evento i motociclisti del Mondiale Supersport Federico Caricasulo (team GRT) e Michael Canducci (team Go Eleven), nonché Luca Contoli, “artista” del freestyle Flatland BMX reso celebre dalla partecipazione alla trasmissione televisiva “Italia’s got talent”.

Il programma della “tre giorni” è ricchissimo e articolato. L’expo si apre alle 14.30 di venerdì 6, con i primi test drive fin dalle 15 (è possibile prenotarsi dal sito www.romeabeach.com). Subito dopo, spazio alla gastronomia con la Cena dello Spiedone: dalle 16 sarà allestito in spiaggia un mega spiedone dove cucinare la carne, per la cena che inizierà alle 20. Dalle 18, musica live con il Sound Gaviscon Trio.

Sabato 7 l’expo apre alle 9.30, i test drive iniziano alle 10. Alle 12 e alle 15 Luca Contoli sarà protagonista con il suo Free Style Show. Nel tardo pomeriggio va quindi in scena il “Ride by night”, passeggiata notturna in mountain bike organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva OTW Ravenna: con partenza “alla francese” dalle 18 alle 19 e partenza del gruppo alle 18.30. Un bellissimo percorso in notturna fra le pinete e la pialassa di Marina Romea, che attraverserà via via il Lamone e il Reno addentrandosi in alcuni fra gli angoli più suggestivi del Parco del Delta del Po. Alle 20, pasta party per tutti i partecipanti, con Federico Caricasulo e Michael Canducci; alle 21 la premiazione del Ride By Night e il dj set con Radio International, l’emittente ufficiale della manifestazione.

Domenica 8, infine, apertura dell’expo alle 9.30 e inizio test drive alle 10. Alle 13 si pranza romagnolo con la pasta fresca delle sfogline; nel pomeriggio continuano i test drive, fino all’evento finale delle 17, il concerto live dei Knolls 97.