Testimonianze e ricordi all'Open day di Fidapa

Martedì 8 maggio, alle 18,30, presso l'Albergo Cappello in Via IV Novembre 41 a Ravenna si tiene l'Open day di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari).

Fidapa Ravenna, unitamente a tutte le oltre 200 sezioni italiane, organizza un ‘Open day’ aperto alla cittadinanza, agli amici e a quanti in questi 35 anni di presenza a Ravenna hanno incontrato, conosciuto e apprezzato l’associazione. L’incontro vede testimonianze e ricordi di quanto è stato fatto negli anni: come movimento di opinione e di promozione della donna Fidapa ha organizzato convegni su affido, ascolto del minore, violenza sulle donne e sui minori, mobbing, nuove povertà, tutela dell’ambiente, salute e prevenzione, giustizia, musica, cultura, arte, finanziando anche restauri di opere e libri a favore della città, in collaborazione con le istituzioni locali.

E per lo sguardo al futuro, si parla di progetti da realizzare per mantenere viva l’attenzione sulle nuove sfide e sui grandi cambiamenti che sono in corso in ogni settore.