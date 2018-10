"The Handsome Family" al Bronson per celebrare i vent'anni di Through the Trees

Country, bluegrass, murder ballads: la tradizione americana è viva e si tinge di una cupezza gotica nelle canzoni della famiglia Sparks, nota collettivamente come The Handsome Family. Per anni oggetto di culto nell’ambiente musicale, sono arrivati alla fama internazionale con “Far From Any Road”, tema dei titoli di testa di “True Detective”.

Dopo aver percorso per 25 anni le strade degli States in lungo e in largo, la band si è affermata come star internazionale grazie alla sigla della prima, indimenticabile, stagione di True Detective. Brett e Rennie Sparks fondano i The Handsome Family nel 1993 e iniziano a girare gli Usa con il loro stile che mescola country, bluegrass e le murder ballad più cupe e tradizionali. È un country gotico, se così lo si può chiamare, lo stile della famiglia Sparks, che contribuisce a creare attorno a loro un vero e proprio culto nell’ambiente, e che annovera tra i fan artisti del calibro di Andrew Bird, che nel 2014 ha realizzato addirittura un intero album di cover dei The Handsome Family, dal titolo “Things Are Really Great Here, Sort of…”. Tra gli altri artisti ad aver realizzato cover della band basti ricordare Jeff Tweedy, Amanda Palmer, Cerys Matthews e Christy Moore.



Il vero riconoscimento internazionale che ha finalmente reso merito alle grandi doti vocali e musicali del duo è stata la sigla della prima stagione di “True Detective”, il pluri-premiato serial tv con Matthew McConaughey e Woody Harrelson che ha spopolato anche in Italia, e che nella seconda stagione vantava Leonard Cohen come autore della canzone d’apertura. “Far From Any Road”, questo il titolo del brano, ormai conosciuto in tutto il globo, è stato spesso usato anche dai Guns ‘n Roses e Bruce Springsteen come accompagnamento all’ingresso dei loro concerti, diventando uno dei brani più riconosciuti di tutta la tradizione americana.



Da allora, il duo ha ottenuto tutto il riconoscimento internazionale meritato e quest’anno celebra il ventennale di quel “Through The Trees”, il loro terzo album, pubblicato a marzo scorso in una nuova edizione di pregio, e che ha lanciato la carriera della band nei paesi anglosassoni. Pubblicato dall’inglese Loose Records, il prestigioso Mojo Magazine l’ha inserito nella Top 10 degli album alt country fondamentali degli anni ’90.



The Handsome Family

Sabato 13 ottobre 2018

