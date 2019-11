The magic of Christmas: fiera del natale in fiera a Faenza

The Magic of Christmas alla Fiera di Faenza, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, il quartiere fieristico si trasforma in una grande festa del Natale, per tutta la famiglia. Per due giorni, la Fiera di Faenza diventa la casa di Babbo Natale, dove fare incontri fantastici, frequentare laboratori divertenti ed evadere la lista dei regali. Un profumino si diffonde nell’aria e ci guida al laboratorio per decorare biscotti, da trasformare in originali decorazioni o piccoli cadeaux per i più golosi. Sbirciando in giro, ci accorgiamo del grande albero di Natale e realizziamo quanto poco manchi all’arrivo di Babbo Natale…anzi no…il simpatico vecchietto è già qui! Non possiamo perdere l’occasione per consegnargli la letterina dei desideri e scattare un selfie per ricordare questo magico incontro.

Ci tratteniamo un po’ in salotto, dove i folletti di Babbo Natale, nel pomeriggio, raccontano, per grandi e piccini, fiabe e storie affascinanti. I folletti sono davvero tanti alla Fiera di Faenza e si prestano a svelare i loro trucchi, a bimbi ed adulti: originali biglietti augurali con esercizi di calligrafia e disegno o con stampini colorati e divertenti, la letterina di Babbo Natale, ricca di strass, glitter e tutto ciò che potrà far scintillare le richieste, decorazioni belle e buone con il riciclo della carta. Un kinderheim speciale accoglie i bimbi che possono giocare e fare laboratori creativi, mentre i più grandi si dedicano allo shopping natalizio. The Magic of Christmas è anche il luogo dove evadere la lista dei regali, grazie alle presenza di circa 120 creativi del proprio ingegno e artigiani. Possiamo scovare il cadeaux ideale per l’amica del cuore, il bijoux originale per la mamma, l’accessorio handmade per la zia preferita, addobbi per risolvere l’allestimento del Natale casalingo, l’altra parte del cielo può trovare suggerimenti per far felice le compagne e tanto altro per regalare cose belle, utili e fatte a mano. Dopo tanto shopping e divertimento, una pausa golosa è necessaria: hamburger e twister dog per chi ama lo street food, cappelletti e gnocco fritto della tradizione, dolci, castagne e vin brulè per immergersi nell’atmosfera delle feste. Il Natale arriva prima alla Fiera di Faenza! Media partner: Radio Gamma Dove, come, quando: Luogo: Fiera di Faenza, Viale Risorgimento 3, Faenza (RA) Date e orari: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ore 10/19 Ingresso gratuito Organizzazione: Blu Nautilus Srl Info: 054153294; www.fierafaenza.it

