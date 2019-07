“The new New York”, la personale fotografica di Marco Vacchi

Dal 4 luglio al 18 agosto Magazzeno Art Gallery in collaborazione con M11Restaurant&Shop presenta “The new New York”, la personale fotografica dell’artista Marco Vacchi, ravennate residente a New York. Dopo l’esposizione in galleria, “The new New York” si sposta nella splendida cornice di M11 dove arte, design, cibo e buon gusto si fondono insieme in una location spettacolare.

Giovedì 4 luglio dalle ore 19:00 è possibile ammirare la serie completa del progetto fotografico “New York from the yellow cab”, progetto al quale l’artista, stabilitosi a New York e ispirato dallo stile e dalle molteplici espressioni della città, inizia a dedicarsi nel 2013. Vacchi fotografa, esclusivamente in bianco e nero, le persone che abitano New York attraverso il finestino dei famosi taxi gialli, catturando così l’anima della città e dei suoi abitanti, evitando con cura i paesaggi più stereotipati e preferiti dai tanti turisti.

Saranno presenti nell’esposizione molte immagini inedite, raccolte nella seconda edizione del libro “New York from the Yellow Cab”,a cura di Alice Lonardi e Marco Vacchi, edita in occasione della prima mostra di questo suo primo tour italiano organizzato da Magazzeno Art Gallery.