The Tangerines in live al Moog slow bar

Il Moog slow bar di Ravenna ospita gli italo-britannici The Tangerines per un live che comincia alle 21.30 di mercoledì 24 gennaio.

Un guaito, una collisione a passo d'oca fra i Velvet Underground di Loaded e i Black Lips, unito all'energia psicotica dei Television".

Di Londra, ma fronteggiati da un inglese e un italiano, i Tangerines nascono nel 2015 da una prima collaborazione fra gli amici di infanzia Gareth Hoskins (voce e chitarra) e Isaac Robson (batteria), che produrrá una serie di demo dal suono grezzo e spigoloso, all'insegna del Rock & Roll più primordiale. La line-up viene presto completata dal bassista Ricky Clark e dal lead guitarist italiano, Miles Prestia, di Palermo. Quest'ultimo si unisce dopo un incontro fortuito, alle quattro del mattino, fra lui e Gareth su Coldharbour Lane, la strada che congiunge Brixton a Camberwell, e che un tempo fu dominio delle gang Giamaicane del sud di Londra.

Da allora i quattro iniziano a comporre insieme i brani che completeranno “Into The Flophouse”, lanciando nel frattempo una manciata di singoli che li porteranno sui palchi di festival come il Field Day, il British Summer Time di Hyde Park e il Great Escape, e gli aggiudicheranno passaggi su BBC Radio 1 e 6, e sessioni live sulla FM nazionale Radio X.

Sarcastico e sinistro, obliquo e allo stesso tempo diretto, il disco di debutto ha aggiuticato ai Tangerines paragoni con i Modern Lovers e i Television, per le loro chitarre spigolose, e ai Creedence Clearwater Revival per le tonalita' country, mentre le liriche sono state accostate alla poetica trash di Willie Deville. È il sound di un gruppo che prospera nello spazio angusto del proprio sollazzo artistico, restituendo a suon di chitarra i morsi dell’ansia e dell’incertezza economica e sociale della Gran Bretagna del Brexit.