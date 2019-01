Tombola animata e Lotteria della Befana: ecco gli ultimi giorni di festa in città

Si concludono le Feste con l'Epifania, ma a Ravenna è in programma un altro weekend di divertimento.

Sabato 5 gennaio in Piazza del Popolo ci sono spettacolo e allegria con la Tombola Animata, a cura di TuttiFrutti in collaborazione con Linea Rosa, che si tiene dalle 16.00 alle 18.00.

La tombola sarà condotta e animata dal brillante clown Billo e da una simpatica Befana. Su un tappeto gigante - dieci metri per dieci - steso sulla piazza, saranno le persone (con la partecipazione di volontari di diverse Associazioni ma anche di bambini, cittadini, turisti e curiosi) a rappresentare i numeri chiamati per la cinquina, la decina e la tombola.

Due i giri di tombola in programma il 5 gennaio. Per ogni giro di tombola sono in palio Buoni Acquisto da spendere presso il Superstore Conad Galilei di Viale Newton a Ravenna.

Le cartelle sono in vendita (2 cartelle a 5 Euro / 5 cartelle a 10 Euro) presso i Capanni del Natale di UNICEF e PER GLI ALTRI in Piazza del Popolo e poi durante lo svolgimento della tombola. Il ricavato della tombola sarà devoluto a scopo benefico a Unicef, Linea Rosa e Per gli altri.

Le voci bianche del Coro Mesini - accompagnate dalle maestre -parteciperanno all'evento del 5 gennaio in Piazza del Popolo eseguendo brani musicali legati al Natale.

Domenica 6 gennaio l'Epifania si festeggia alla grande al Villaggio di Natale ADVS in Piazza San Francesco, dove si svolge l'estrazione della Lotteria della Befana e si gusta lo zucchero filato a partire dalle 16.30.