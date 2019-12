La tombola, il campione di pizza freestyle e pranzi di Natale in centro

Feste per tutti i gusti, al Mercato Coperto di Ravenna, che tra Natale e Capodanno offre, oltre alle specialità enogastronomiche più golose di questo periodo, appuntamenti e incontri per tutta la famiglia. Si comincia lunedì 23 dicembre, quando dalle 10 alle 19 il Mercato di Piazza Andrea Costa fa spazio a libri-gioco, giochi di ruolo e da tavolo per grandi e piccoli. Sono a disposizione al primo piano tavoli, una istruttrice e la possibilità di sperimentare tante proposte per giocare e divertirsi insieme alla famiglia e agli amici.

Sempre lunedì, intorno alle 13, i giovani strumentisti allievi della Scuola Montanari dopo essersi esibiti in Piazza del Popolo si spostano nel grande edificio di Piazza Andrea Costa per eseguire alcuni brani natalizi. Nel pomeriggio una piccola postazione trucca-bimbi assicura intrattenimento anche per i più piccoli. Il 23 e poi il 30 dicembre, dalle 15 alle 17, Mercato Coperto e Molino Spadoni animeranno l’albero di Natale in Piazza del Popolo con l’esibizione del maestro due volte campione del mondo di pizza freestyle.

Per chi non vuol mettersi ai fornelli, sia il 25 che il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, i ristoranti del Mercato propongono speciali menù per il pranzo festivo (info e prenotazioni via mail a info@mcravenna.it o 0544 244611). Per trascorrere in compagnia il pomeriggio del 25 dicembre, inoltre, dalle 16,30 c’è al Mercato Coperto la classica tombola di Natale, con la possibilità di vincere salumi di mora, formaggi e altre prelibatezze.