Topi e Paperi a Ravenna, un laboratorio di fumetto con Roberto Gagnor e Luca Usai

Ad aprire la rassegna Classe al Chiaro di Luna for Kids, che RavennAntica dedica al pubblico dei più piccoli, mercoledì 26 giugno è il laboratorio di fumetto Facciamo Topi e Paperi a Ravenna! in programma presso gli spazi del Classis Ravenna.

A partire dalle ore 16 Roberto Gagnor e Luca Usai, sceneggiatore e disegnatore, insegneranno ai ragazzi come nasce una storia di paperi e topi, dall’idea al soggetto, dalla sceneggiatura al disegno. Per bambini da 6 a 10 anni.

Tariffa: € 10 a partecipante (accompagnatori gratuito). Prenotazione obbligatoria: 0544 473717.

Alle ore 18.30 si prosegue con Paperi, Barbari e Bizantini! I fumetti raccontano la Storia di Ravenna... con i mosaici! Ospiti Roberto Gagnor e Luca Usai, sceneggiatore e disegnatore. Un’occasione unica per scoprire come nasce un fumetto e come si sviluppa un ciclo di avventure dedicate alla Storia dell’Arte.

Consigliato per tutte le età (dai 10 anni).

Tariffa: € 5 a partecipante comprensivi di ingresso al Museo. Posti limitati – prenotazione obbligatoria tel. 0544.473717.