Torna “Tuttinbarcabili”, la veleggiata dedicata all’integrazione delle disabilità

Anche quest'anno, il 3 giugno, l'Associazione di volontariato Marinando organizza la veleggiata Tuttinbarcabili dedicata all'integrazione delle disabilità, dove per un giorno, mondo disabile e abile s'incontrano, si conoscono e insieme condividono il piacere della navigazione a vela. Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna e la veleggiata prenderà il via alle 12.

La prima edizione di Tuttinbarcabili prese il via nell'estate del 2011 grazie alla volontà e alla caparbietà dei soci fondatori di Marinando e da allora, ha riscontrato un crescente successo di adesioni da parte dei "2 mondi", regalando gioia e ricordi agli oltre 100/120 giovani e meno giovani che ogni anno partecipano alla manifestazione.

Marinando è un'associazione affiliata all'Unione Italiana Vela Solidale (UVS) e partecipa attivamente al suo network sintonizzando le iniziative locali con progetti a carattere nazionale. Nello stesso giorno, infatti, sulla costa del Lungomare brindisino anche l'associazione GV3 - a Gonfie Vele Verso la Vita”, si cimenta nella competizione amichevole la “veleggiata della solidarietà”. Da Nord a Sud, il 3 Giugno la vela diventa momento di aggregazione alla riscoperta dei valori importanti, al di la delle barriere e dei pregiudizi, nella gioia di condividere con tutti la passione per il mare.

Già numerosissime le richieste di adesione da parte delle associazioni cooperative sociali e dei “privati” ma non è cosa semplice soddisfare il desiderio di tutti. Infatti la riuscita di questo evento dipende principalmente dalla disponibilità e dalla sensibilità dei “privati”, ossia i proprietari di barca che gratuitamente di partecipano a questa veleggiata mettendo a disposizione le loro imbarcazioni e ospitando abili e meno abili a bordo. Proprio per questo Marinando richiama con forza la solidarietà di tutti gli armatori dei circoli velici di Marina di Ravenna: “Tuttinbarcabili è un evento unico nel suo genere per la città di Ravenna e deve continuare a vivere per regalare un giorno di gioia e gloria anche a chi è meno fortunato di altri”.

L’appuntamento è promosso con il contributo e il patrocinio del Comune attraverso l’assessorato allo Sport. “Questo evento è per noi motivo di orgoglio - afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – per il forte messaggio di solidarietà e condivisione che porta con sé, veicolato anche in questa circostanza dallo sport, uno sport come la vela che sembrerebbe riservato a pochi e che invece si rivela in grado di coinvolgere tutti, abili e meno abili, in una giornata di festa utile a superare pregiudizi e steccati e dimostrare che non hanno motivo di esistere”.