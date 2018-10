Torna il mercato in viale Farini

Tornano, dopo la pausa estiva, i mercati domenicali in centro storico, nel quartiere Farini: i prossimi, fino a conclusione del 2018, sono previsti per domenica 14 ottobre, e poi per il 4 novembre e il 23 dicembre, dalle 7 alle 18.55.

Il mercato si snoderà a partire dal tratto di intersezione con via di Roma fino al piazzale Farini davanti alla stazione ferroviaria, con l’allestimento di 62 bancarelle che proporranno diverse merceologie.

La manifestazione fieristica, denominata “Il Consorzio fa centro”, è organizzata dal Consorzio "Il Mercato" in accordo con l’assessorato alle Attività produttive del Comune.

“Si tratta di una formula che funziona – sostiene l’assessore alla Attività produttive Massimo Cameliani - perché asseconda varie esigenze e cerca di intervenire su qualche fattore di criticità: sviluppa le proposte commerciali ampliando le opportunità economiche degli operatori, rende più vivo e partecipato il centro storico, creando socialità e aggregazione, investe nel rilancio del quartiere per una frequentazione più sicura”.

L’evento sarà accompagnato da iniziative di socialità nell’area limitrofa dei giardini Speyer.