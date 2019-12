Torna in centro la Piazza della solidarietà: un punto d'incontro per aiutare il prossimo

Per il quarto anno il centro si tinge dei colori della solidarietà. Martedì 17 dicembre alle ore 17 viene inaugurata in Piazza Garibaldi a Ravenna la Piazza della solidarietà, lo stand del Volontariato che per le feste natalizie diventerà un’occasione per incontrare i cittadini e ricordare che il Natale è soprattutto la festa della vicinanza a chi ha più bisogno.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Per gli altri – Csv di Ravenna in collaborazione con le numerose associazioni del territorio che si occupano quotidianamente di supportare le categorie più fragili e non solo, si inserisce in un fitto calendario di appuntamenti dedicati al volontariato che si svolgono durante il mese di dicembre nella provincia di Ravenna. Sotto l’albero, infatti, come ogni anno, moltissimi volontari hanno deciso di regalare il proprio tempo agli altri, offrendo opportunità di incontro e solidarietà aperte a tutta la comunità.

Lo Stand di Natale nasce come “luogo” per condividere azioni e percorsi concreti che le associazioni offrono tutto l’anno, per conoscere i moltissimi volontari che non aspettano il Natale per essere più buoni, che dedicano il loro tempo, le energie e la loro passione per aiutare chi ne ha più bisogno. L’obiettivo, infatti, è anche quello di rendere testimonianza di valori fondativi del terzo settore, quali la cittadinanza attiva, la cultura del dialogo e della solidarietà sociale con particolare attenzione a far arrivare questo messaggio alla comunità e ai giovani: una agorà del volontariato.Sarà un’occasione per conoscere i progetti promossi nel nostro territorio, quelli realizzati nell’anno 2018-19 e quelli appena avviati, per presentarli alla cittadinanza, condividendo azioni e percorsi concreti che le associazioni offrono, in collaborazione con le Istituzioni.Tante le associazioni che si alterneranno allo stand con iniziative promozionali, di raccolta fondi, di vicinanza alla città.

La piazzetta della solidarietà è un’iniziativa pensata per valorizzare e comunicare lo spirito di solidarietà e di inclusività, ospitata nel centro storico della città di Ravenna, da sempre attiva e partecipe nel mondo del volontariato.

La piazzetta avrà luogo dal 17 dicembre al 1 gennaio 2020 in Piazza Garibaldi e si sposterà in Piazza del Popolo dal 2 gennaio al 6 gennaio 2020.