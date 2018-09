Torna la festa nel quartiere con la Farini Social Week

È già partita l’organizzazione della seconda edizione di “Farini Social Week”. La festa del quartiere Farini, una rassegna di numerose iniziative tra la Rocca Brancaleone e il MAR passando per i Giardini Speyer, si svolgerà da venerdì 5 a domenica 14 ottobre.

Farini Social Week nasce per valorizzare il quartiere, farlo conoscere meglio e stimolare la conoscenza reciproca tra le persone. La rassegna è organizzata da CittAttiva che già l’anno scorso coinvolse circa 25 associazioni, gruppi e negozianti nell’ideazione e nella realizzazione di concerti, visite al quartiere, incontri culturali, laboratori per bambini e adulti, spettacoli.

Anche quest’anno CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune, invita le persone, le associazioni, i negozianti, gli enti del quartiere e di tutta la città per proporre iniziative o per partecipare all’organizzazione e alla gestione delle attività. Per questo organizza un incontro giovedì 6 settembre dalle 18 alle 20 nella sede di via Carducci 14. I partecipanti potranno conoscere le iniziative già programmate, offrirsi di dare una mano oppure proporre eventi.

È possibile contattare gli operatori Eleonora Ricci e Andrea Caccìa scrivendo a cittattiva@comune.ra.it, su facebook CittAttiva Ravenna o recandosi di persona nella sede di via Carducci 14 (lunedì e giovedì ore 18-20 oppure il martedì ore 11-13).

L’anno scorso c’è stato un buon riscontro di interesse e di partecipazione alle iniziative e l’obiettivo è di accrescerne la qualità e la quantità. Quest’anno hanno già aderito un gruppo di associazioni sportive, un burattinaio, un gruppo di residenti di una strada del quartiere, artisti, negozianti, associazioni.