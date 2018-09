Torna "La Pulce nel Baule" fra piccoli grandi affari, divertimento ed ecologia

Occasioni, scoperte e piccoli grandi affari: torna, sabato 15 e sabato 22 settembre, "La Pulce nel Baule", il mercatino dell’usato allestito nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 7.30 alle 16.30 (orari per il pubblico).

Si tratta di un evento ormai tradizionale per la città, con migliaia di visitatori. I mercatini dell’usato, molto diffusi nel Nord Europa, sono ormai una vera e propria tendenza anche nel nostro Paese. Una nuova “filosofia”, che unisce al risparmio la cultura del riutilizzo e il fatto di trovare proprio ciò che stavamo cercando o, perché no, quello a cui non avevamo pensato. L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri. Si introducono così concetti come il riuso e il riciclo, che hanno un positivo impatto a livello ambientale allungando la “vita” di tanti oggetti che finirebbero in discarica (o chissà dove). L’offerta va, quindi, dai libri all’oggettistica, dall’abbigliamento ai giocattoli, e molto, molto altro. Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione anche i servizi igienici.

Tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa.

Per informazioni: 0544.511337 – 335.6540559. Ingresso ai visitatori gratuito.