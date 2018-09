Torna la Sagra del Monticino con la "notte dei carioli" e la frusta d'oro

Ritorna a Brisighella l’antica Sagra del Monticino che, accanto al programma religioso, prevede anche tanti altri appuntamenti. Il culmine della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Brisighella in collaborazione con il Comune, è sabato 8 settembre, con la Notte dei Carioli, e domenica 9 settembre, nel pomeriggio, con la Frusta d'Oro e la Banda del Passatore.

Sabato 8 settembre, dalle ore 19.00, La Notte dei carioli a Brisighella - Trofeo del Monticino, con il Gruppo romagnolo carioli. Questa gara è sempre stata molto apprezzata soprattutto per lo scenario in cui si svolge. Ancora una volta i tornanti che portano verso il Santuario del Monticino si trasformeranno in una pista speciale. La partenza è prevista da via Rontana, in prossimità del Santuario, per poi procedere nella centrale piazza Carducci, poco dopo avere aggirato la Fontana Vecchia. La prima manche è prevista alle ore 19.30, mentre dalle ore 21.00 si procederà con la seconda e terza manche. Musica e divertimento in piazza con Radio Bruno.

Domenica 9 settembre accanto al programma religioso, che prevede la tradizionale Novena del Monticino e, alle 10.30, la messa officiata dal vescovo emerito mons. Claudio Stagni, dalle ore 14.30, in piazza Carducci, la Frusta d’Oro con la straordinaria Banda del Passatore di Brisighella. Tradizionale gara di Sciucaren, gara di abilità tra schioccatori con uso della frusta a ritmo di musica.

Il pomeriggio sarà contraddistinto da un momento particolarmente importante, alle ore 17.30, sempre in piazza Carducci, con la consegna degli attestati di riconoscimento alle persone che rappresentano, con la loro opera esemplare, il volontariato di Brisighella all’interno delle associazioni sociali, sportive o culturali più attive del territorio. A seguire l’estrazione della Lotteria del Monticino, con ambiti premi.

Inoltre, in occasione della Festa del Monticino il Circolo "G.Borsi" di Brisighella propone, da giovedi 6 a domenica 9 settembre, diversi intrattenimenti. Le serate saranno contraddistinte dall’apertura, alle ore 19.00, di uno stand gastronomico che, nella sola serata di sabato, garantirà anche la pizza cotta nel forno a legna. Dalle ore 21.00, giovedì 6 si esibiranno ”Gli Alis Musica Italiana”, venerdì 7, il Music Anspi Show Band e i solistici dei Circoli Anspi zonali, sabato 8 il Musica Live Show.

Sarà presente, anche quest’anno, lo stand gastronomico del pesce, grazie alla collaborazione con gli amici di Marina di Ravenna, proposto all’interno delle iniziative pensate dal Circolo G.Borsi, in via Fossa 12, nel centro storico.

Domenica 9 settembre, dalle ore 12.00 alle ore 20.00, allo stand si potrà gustare il pesce azzurro, prelibatezza del nostro mare.

Per tutta la giornata il centro storico sarà contraddistinto da un mercato ambulante straordinario e dal Luna Park allestito in prossimità del piazzale della Stazione.

I ristoranti e i punti vendita del centro confermeranno l’alta vocazione artigianale e culinaria di Brisighella.

Infine, nella Galleria d’Arte comunale, in via Naldi, il Gruppo Foto amatori brisighellesi, organizza, come da tradizione, una bellissima mostra concorso delle foto più belle dei soci partecipanti.

La Sagra si svolgerà anche in caso di maltempo.