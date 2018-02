Torna "Parole note": poesia e musica con la voce di Giancarlo Cattaneo

Sabato 17 febbraio nella Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2, va in scena Parole note live, nuovo dialogo tra musica e poesia.

L’evento nasce dall’omonimo progetto che include un programma in onda su Radio Capital (ogni mercoledì a mezzanotte e in replica la domenica alle 23), il libro Parole dritte al cuore (edito da Mondadori e recentemente ripubblicato tra i bestsellers Oscar) e l’album (vol. 1, 2, 3 con le voci dei più prestigiosi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale, musicale, culturale contemporaneo).

Lo spettacolo è una declinazione ancor più suggestiva delle versioni da ascolto, perché abbina musica e parole a un’evocativa selezione di immagini, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. La regia di Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video con il tappeto musicale, su cui si stagliano le parole lette e interpretate da Giancarlo Cattaneo.

L’evento fa parte della stagione teatrale 2017/2018. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21. Il costo dei biglietti è di 10 euro intero e 8 euro ridotto. Per le prenotazioni e per ulteriori informazioni, contattare il Centro di comunicazione e ascolto del Comune di Massa Lombarda, al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it. Orari di apertura: lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, mercoledì dalle 10.30 alle 13.30, sabato dalle 9 alle 11. Le prenotazioni possono essere ritirate prima dello spettacolo dalle 19.30 alle 20.45.