Tornano in centro i “Rombi di passione”, con spettacoli e gran premi

Da venerdì 14 settembre torna a Lugo la XIX edizione di “Rombi di passione” con diversi appuntamenti, previsti anche nel fine settimana successivo. Il centro storico farà ancora una volta da cornice alla manifestazione solidale dedicata ai motori. Tutto il ricavato della manifestazione infatti sarà devoluto in beneficenza all’Avsi.

“Rombi di passione è una manifestazione molto valida – ha dichiarato l’assessore alla Promozione urbana di Lugo Pasquale Montalti -. Tutto il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto in beneficenza e questo è un aspetto molto importante. Inoltre, è da sottolineare che in questa edizione ci sarà anche un’iniziativa dedicata a Francesco Baracca. Nel calendario di appuntamenti che abbiamo proposto quest’anno per celebrare il centenario dalla morte dell’asso degli assi, molte iniziative hanno raccontato l’aspetto umano legato a Baracca e lo spettacolo che andrà in scena venerdì sarà un ulteriore arricchimento”.

L’evento, come illustrato dal presidente dell’associazione “Una passione in moto” Vittorio Roccati, prende il via venerdì 14 settembre alle 21 nel Salone estense della Rocca di Lugo. Per l’occasione il gruppo artistico State colmi presenta l’iniziativa in omaggio a Francesco Baracca, dal titolo "Il vento tra i capelli". Si tratta di una rappresentazione musico-teatrale dedicata all’asso degli assi lughese, in cui andranno in scena Filippo Bittasi, Francesco Belli, Giuditta Di Meo, Christian Esposito, Federico Chiaravalli, Alice Silvestrini, Robin Smith e Leo Maiolani.

Sabato 15 settembre alle 15.30 parte l’VIII motoraduno vespertino, riservato a moto in regola con il codice della strada. Il ritrovo è davanti al museo “Francesco Baracca”, in via Baracca 65. La manifestazione continua domenica 16 settembre, quando Lugo sarà interessata dal passaggio del gran premio Nuvolari.

L’educazione stradale e al primo soccorso saranno i protagonisti dell’appuntamento della mattina di sabato 22 settembre in piazza Baracca. L’iniziativa, come da tradizione, è rivolta agli alunni delle scuole medie del comprensorio e prevede la partecipazione della Polizia municipale e della Pubblica assistenza Città di Lugo. Alla sera, nel circuito allestito nelle piazze del centro storico, torna l’Endurolls memorial “Sergio Guerra”, giunto alla sesta edizione, con la sua rievocazione delle competizioni per ciclomotori a trazione a rullo, riservato a coppie miste.

Infine, domenica 23 settembre per tutta la giornata si svolge la XIX rievocazione del circuito "Francesco Baracca", riservato a moto d'epoca costruite entro il 1977, stradali e da competizione.