Tornano i Corti da Sogno: tra guerre, laboratori e Walt Disney

Dal 9 al 12 maggio si svolgerà a Ravenna la diciannovesima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio Ricci organizzata dal circolo Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna. Nell’arco di quattro giornate saranno proposti, oltre a numerosi eventi speciali, 67 cortometraggi in concorso provenienti da 30 nazioni, tra cui anche la martoriatissima Siria. Degli oltre 1.850 cortometraggi giunti in selezione, il 35% è rappresentato da opere prime; a testimonianza di ciò vi è anche la giovane età dei partecipanti. Le registe rappresentano il 35% di tutti gli iscritti al concorso. Altro dato molto interessante è rappresentato dal fatto che il 22,5% delle opere pervenute (pari a 417 cortometraggi) sono provenienti da scuole di cinema nazionali e internazionali.

Questi i paesi che vantano almeno un cortometraggio in lizza per uno dei premi del festival: Finlandia, Francia, Spagna, Irlanda, Ungheria, Turchia, Germania, Polonia, Inghilterra, Croazia, Ecuador, Russia, Danimarca, South Korea, Iran, Libano, Egitto, Siria, Filippine, Georgia, Stati Uniti, Australia, Israele, Cina, Canada, Italia, Olanda, Taiwan, Svezia e Iraq. Il festival proporrà opere in anteprima accanto a lavori che hanno già fatto incetta di riconoscimenti a livello internazionale. Tra gli interpreti che vedremo sullo schermo si segnala anche la diva francese Catherine Deneuve.

Il programma delle quattro giornate

La manifestazione, dedicata alla memoria di Antonio Ricci, sarà ospitata come da tradizione al teatro Rasi ma è in arrivo una novità: per la prima volta il festival proporrà, grazie all’avvio di una collaborazione con gli amici di Cinemaincentro, un appuntamento alla sala Mariani di Ravenna.

Le proiezioni prenderanno il via mercoledì 9 maggio alle 20. Si proseguirà giovedì a partire dalla mattinata, alle 9.30, quando il teatro Rasi ospiterà gli alunni delle scuole elementari, che assisteranno all’incontro “I 90 anni di Topolino: viaggio nel cinema di animazione della Walt Disney”. Al pomeriggio le proiezioni riprenderanno alle 18, con i corti in concorso, e proseguiranno fino a sera.

Si ripartirà venerdì 11 maggio (dalle 10) al cinema Mariani che ospiterà l’evento “Incontri ravvicinati in stop-motion” tra gli studenti delle scuole superiori e i professionisti dello studio di animazione Croma, che racconteranno il loro mestiere e come nascono i loro piccoli capolavori. La programmazione riprenderà al pomeriggio, al teatro Rasi, alle 18 con un evento speciale; il festival Corti da Sogni avrà infatti tra i suoi ospiti, grazie alla collaborazione con Start/cinema e il Ravenna Nightmare Film Fest, il critico e docente cinematografico Roy Menarini che illustrerà il linguaggio e lo sviluppo delle serie televisive moderne come Fargo e Westworld. A seguire proiezione dei corti in concorso.

Il sabato è prevista una intensa giornata di cinema a partire dalle 9.15 con Sogni Junior con la proiezione, aperta a tutto il pubblico, dei cortometraggi in concorso per la sezione Mitici Critici che vede come giurati gli studenti delle scuole medie. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, riprenderanno le proiezioni dei cortometraggi in concorso e alle 17 è in programma un evento speciale in collaborazione con Cinemaincentro e la Cineteca di Bologna. Davide Pietrantoni spiegherà il prezioso lavoro di recupero effettuato dalla Cineteca e introdurrà la proiezione del film capolavoro “L’Atalante” di Jean Vigo.

Dalle 20 partirà la serata finale, condotta dal giornalista Alberto Mazzotti, con la proiezione e la premiazione dei cortometraggi vincitori. La serata di premiazioni sarà preceduta da un aperitivo con buffet, intorno alle 19, in compagnia dei protagonisti del festival presenti a Ravenna e alle 20, nella sala del teatro Rasi, è in programma l’estrazione della Lotteria da Sogni, iniziativa attraverso la quale sono stati messi in palio tre preziosi dipinti dell’artista ravennate Walter Ricci.

L'ingresso alle proiezioni di tutte e quattro le giornate è gratuito (tesseramento in loco per il circolo Sogni 5 euro).

La diciannovesima edizione di Corti da Sogni segna una svolta. Dopo la sfida avviata nell’autunno scorso con la campagna di raccolta fondi attraverso il crowdfunding “Shining Sogni”, con il video realizzato da Alberto Donati, Filippo Giunti, Thomas Pilani e Andrea Fiumana e interpretato magnificamente dal piccolo Geremia Brusi.

Quest’anno si aprono inoltre due bellissime collaborazioni con gli amici di Start Cinema (Nightmare Film Fest) e di Cinemaincentro.

Il Sogni è inoltre tra le realtà partner di Cna e Ecipar del corso “Tecniche di regia per la realizzazione di corti cinematografici” che prevede la realizzazione di alcuni cortometraggi da parte degli allievi guidati dal regista Edo Tagliavini, lavori che saranno presentati al festival.

“Corti da Sogni – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino - è un appuntamento che permette al suo sempre più numeroso e affezionato pubblico di fare un virtuale giro del mondo in quattro giorni, ammirando film ‘piccoli’ per quanto riguarda la durata ma assolutamente grandi per quanto concerne il loro valore, che fanno sorridere, riflettere, commuovere, raccontando storie accadute negli angoli più disparati del nostro pianeta. E’ inoltre una manifestazione che sempre più valorizza i giovani, sia i nostri bambini e ragazzi, che ogni anno vengono coinvolti in nuove iniziative per educarli all’amore per il cinema e alla riflessione sui temi che il cinema affronta, sia i registi stessi, che nella maggior parte dei casi sono giovanissimi e trovano nella realizzazione di cortometraggi un’importante occasione di apprendimento e visibilità”.