Tornano i mercati domenicali nel centro storico

Tornano con la stessa formula sperimentata nell’autunno scorso i mercati domenicali in centro storico, nel quartiere Farini: il 22 aprile, il 13 maggio e il 3 giugno, dalle 8.30 alle 19.30, a partire dal tratto di intersezione con via di Roma al piazzale Farini davanti alla stazione ferroviaria e in piazza Mameli, saranno allestite e si proporranno ai visitatori circa 60 bancarelle con diverse merceologie.

La manifestazione fieristica, denominata “Il Consorzio fa centro”, è organizzata dal Consorzio "Il Mercato" in accordo con l’assessorato alle Attività produttive del Comune.

“Riproporre il mercato cittadino in centro storico dopo la precedente positiva esperienza – sostiene infatti l’assessore Massimo Cameliani - ci sembra un’ottima idea che siamo riusciti a realizzare grazie alla collaborazione con il Consorzio “Il Mercato”; non si tratta solo di proporre un’offerta commerciale alternativa e andare incontro alle esigenze degli operatori economici, ma, nella logica delle azioni trasversali che ci guida, anche un’occasione in più per vivacizzare il cuore della città, rilanciare quell’area e creare socialità e aggregazione”.

Inoltre durante il mercato di domenica 22 aprile, al pomeriggio, la Polizia di Stato in collaborazione con la Municipale allestirà un gazebo all’interno dei giardini Speyer per un’azione di sensibilizzazione sulla violenza di genere; il 13 maggio invece saranno posti in vendita i biglietti di una lotteria con estrazione prevista durante l'edizione del mercato del 3 giugno, intorno alle 17.

I premi, offerti dal Consorzio "Il Mercato", in collaborazione con la Perugina-Nestlè, consisteranno in tre biciclette. Il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria sarà destinato alla realizzazione di materiale divulgativo sulla violenza di genere.