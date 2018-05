Tornano in strada le 'Feste dei vicini': ecco come organizzarle

Anche per il 2018 a Sant’Agata sul Santerno fino al 30 settembre sarà possibile organizzare una “Festa dei vicini”. Lo scopo di queste iniziative, organizzate nelle strade o nelle aree pubbliche, è quello di valorizzare i rapporti tra vicini di casa, mantenendo vivo il senso di comunità. Le feste dei vicini possono essere organizzate da singoli cittadini e consistono nel ritrovarsi insieme a una tavola dove ognuno porta qualcosa da mangiare e da bere per passare un po’ di tempo insieme. Le prime richieste per questa stagione sono già arrivate per via Conti (il 19 maggio) e le vie Gramsci e De Gasperi (9 giugno).

“Dopo l’esperimento di successo dello scorso anno, abbiamo deciso di riproporre questa opportunità - ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani - La formula è molto semplice e altrettanto efficace: le strade di paese diventano per una sera luoghi di incontro per banchetti conviviali a cielo aperto all’insegna della condivisione. Siamo certi che in tanti vorranno cogliere l’occasione, per passare una serata in compagnia insieme ai propri vicini di casa”. Per organizzare una festa dei vicini è necessario fare richiesta in Comune almeno 30 giorni prima dell’evento e attendere l’autorizzazione da parte dell’Urp (telefono 0545919907).