Tornano musica, sapori e relax sui colli con “Oriolo di Sera”

Anche quest’anno Faenza non dovrà rinunciare alla sua rassegna estiva più attesa: dal 17 giugno al 26 agosto tornerà infatti “Oriolo di sera” ad allietare i mercoledì sera della Torre di Oriolo. Nel parco panoramico del fortilizio medievale andranno in scena concerti, cene sotto le stelle e altri eventi adatti a tutte le età organizzati per garantire un’estate di divertimento nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Ogni mercoledì, prenotando attraverso il sito della Torre di Oriolo (www.torredioriolo.it) si potrà cenare con i piatti e i vini tipici del territorio dalle ore 20 alle 24. Ci si potrà accomodare ai tavoli oppure scegliere la modalità pic-nic sulle proprie coperte all’interno di spazi delimitati del parco, godendosi da seduti la musica dal vivo dei gruppi ospiti della rassegna. Durante la serata sarà inoltre possibile visitare il castello medievale al chiaro di luna (ingresso a turni).

In ogni appuntamento sarà necessario seguire le normative sul distanziamento fisico e indossare le mascherine per il ritiro del cibo e delle bevande e per gli spostamenti tra le varie postazioni assegnate.