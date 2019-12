Tornano sul palco gli esplosivi Funk Shui Project & Davide Shorty

Sabato 14 dicembre al Bronson di Madonna dell'albero arrivano Funk Shui Project & Davide Shorty in compagnia di Johnny Marsiglia. Live a partire dalle 21.30.

Dopo il grande successo del tour estivo di Funk Shui Project & Davide Shorty, che ha visto il collettivo torinese calcare quaranta palchi in tutta Italia, ora ritornano con “La Soluzione Tour” per presentare il nuovo album insieme al rapper Johnny Marsiglia. Il live di Funk Shui Project & Davide Shorty è una vera e propria esperienza: esplosività, groove, emozioni, flow, strumenti musicali, l’amore per l’hip hop, il linguaggio del funk e tanto altro.

Gli strumenti musicali, l’amore per l’hip hop, il linguaggio del funk. Queste sono le fondamenta del Funk Shui Project, collettivo di musicisti e produttori torinesi attivo dal 2008. La collaborazione con artisti vicini in questa visione parte con “Andare Via”, la prima pubblicazione accompagnata dalle metriche di Kiave, per poi proseguire nel 2014 con il primo album ufficiale, omonimo, con il rapper Willie Peyote, il tutto contornato da vari mixtape e bootleg. Nel 2016 danno vita al progetto audio-video “In The Loft”, che ha portato gli artisti a collaborare con diverse realtà autoctone e non, creando inediti arrangiati sul momento e registrati in presa diretta. Il risultato è una stagione di 7 episodi dal sapore neo soul e hip hop. Nel 2018 comincia la fortunata collaborazione con Davide Shorty che porta la nascita del loro ultimo album “Terapia di Gruppo“, lavoro che li ha portati ad affermarsi come uno dei progetti hip hop/soul più interessanti d’Italia. L’attuale formazione del gruppo è composta dal bassista-fondatore Alex “Jeremy”, il beatmaker Natty Dub, il chitarrista Daniele Fiaschi e Joe Allotta alla batteria.

Biglietti: 12 euro.