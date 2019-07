Tornano sulle spiagge ravennati i Lehmanns Brothers, la funk band europea del momento

Ritmo esplosivo, linea di basso micidiale, voci coinvolgenti, ottoni radiosi. Mercoledì 24 luglio a Spiagge Soul arriva lo spettacolo travolgente dei francesi Lehmanns Brothers, la funk band europea del momento. Al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (alle 22, ingresso gratuito) portano la loro musica, che mescola con disinvoltura jazz e hip-hop, tra Jamiroquai e James Brown, e ha già ottenuto riconoscimenti importanti in giro per il mondo.

Aprono una sequenza di tre giorni al Finisterre Beach che vede poi esibirsi anche i The Indians, giovedì, e Lisa Hunt, venerdì.

Lehmanns Brothers. I francesi Lehmanns Brothers sono la funk band europea del momento, vincitori nel 2017 del contest live “Shure Call for Legends”, hanno avuto la possibilità di esibirsi al Montreaux Jazz Festival in Svizzera e hanno già avuto l’onore di aprire concerti di veri e propri mostri sacri, come Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Utilizzano sottili melodie jazz e funk degli anni ’70 aggiungendo un tocco di hip-hop e di neo-soul. La loro musica è influenzata in particolare da James Brown, Jamiroquai, The Roots e da A Tribe Called Quest. Col loro suono è impossibile restare fermi.

Ingresso libero.