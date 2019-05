Una settimana di sfide sulla sabbia per i 35 anni del beach volley in Italia

Il Fantini Club di Cervia nell’estate 2019 festeggia il 60° anniversario di apertura e il 35° anniversario del Beach volley in Italia. Proprio qui, infatti, questa disciplina è sbarcata per la prima volta nel 1984, direttamente dalle spiagge di Miami.

Per celebrare trentacinque anni di sfide sulla sabbia, cominciate per gioco e diventate nel ’92 disciplina olimpica, la spiaggia del Fantini Club organizza una grande kermesse, dal 15 al 23 giugno: la Settimana dei 35 anni del beach volley in Italia.

Un evento in collaborazione con la Federazione Italiana (FIPAV), che animerà la spiaggia con tornei, musica, spettacolo e intrattenimento.

I festeggiamenti culminano nella serata di gala di sabato 22 giugno, con la cena sulla spiaggia al Ristorante del Fantini Club, in presenza di grandi ospiti, sportivi di ieri e di oggi, e volti noti del giornalismo. Conduce Lorenzo Dallari, giornalista sportivo.

Per l’occasione, il ristorante propone un menù degustazione di pesce, di quattro portate al costo di 40 euro a persona, bevande incluse (per gli iscritti ai tornei il costo è di 35 euro bevande incluse). La cena è aperta a tutti su prenotazione (tel 0544 956519). Segue beach volley party con dj set.