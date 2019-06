Concerti, vini del territorio e visite al chiaro di luna sotto la Torre

Si prospetta un’estate ricca di emozioni quella che sta per partire nel parco della Torre di Oriolo dei Fichi. Sono ben sedici gli appuntamenti che vanno in scena da mercoledì 12 giugno a mercoledì 28 agosto: una girandola di concerti, degustazioni, film sotto le stelle, camminate tra la natura e altre esperienze adatte a tutte le età e pensate per vivere a 360 gradi uno dei luoghi più affascinanti della Romagna.

Ai piedi della torre medievale per dodici mercoledì con il format “Oriolo di sera” saranno protagonisti i prodotti e i vini del territorio: per tutti la possibilità di cenare con piatti e golosità artigianali dalle ore 20 alle 24, partecipare a visite guidate al castello al chiaro di luna, godersi un concerto ogni volta diverso e far divertire i più piccoli grazie alle animazioni di Tata Fata.

Ogni mercoledì è in programma un concerto diverso: le band musicali ospiti proporranno generi musicali per tutti i gusti e le età. Nella serata inaugurale si esibiranno i Grooviglio con un repertorio rock e pop, mentre mercoledì 19 giugno toccherà al Voon Washington 4tet con un originale mix di funky, soul, reggae e R&b. La musica folk dei Drunken Lullabies sarà invece protagonista il 26 giugno. Nelle serate di luglio e agosto si alterneranno concerti di musica classica, funky, soul, jazz, disco e latina. Mercoledì 26 giugno, il 31 luglio e il 7 agosto sarà possibile partecipare a percorsi di gusto tra le colline in compagnia del branco podistico Le Linci di Santa Lucia.

Anche quest’anno il cinema è protagonista nel parco della Torre di Oriolo in due serate (lunedì 8 luglio e lunedì 5 agosto) con la rassegna “Cinemadivino”. Confermato infine il tradizionale doppio appuntamento con “Calici sotto la torre” per due serate dedicate ai migliori vini del territorio: il 10 e 11 agosto Albana, Centesimino, Sangiovese, Famoso e le altre chicche enologiche prodotte sulle colline di Oriolo dei Fichi saranno abbinati a piatti del territorio con musica dal vivo, mente con il naso all’insù si andrà alla ricerca delle stelle cadenti.