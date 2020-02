Tra armonia e malinconia arrivano in concerto i Mòn

Sabato 15 febbraio al Bronson di Madonna dell'albero arriva la musica dei Mòn, tra le note più liete della proposta alt-pop italiana.

Dal 2017, anno del debut album “Zama” e del video di “Lungs” (vincitore della decima edizione del Gargano Film Fest come miglior videoclip musicale e quinto classificato al PIVI – Premio per i Migliori Videoclip Indipendenti del MEI), i Mòn hanno intrapreso un viaggio onirico di pulsazioni internazionali che incrociano electro-folk, indie-pop e rintocchi ambient. L’ultimo disco “Guadalupe” ha messo il discorso musicale della band su binari europei con ancora più maturità. Influenze che provano una ricerca sonora totale e che arriva fino a sprazzi caraibici. La costante che guida la band è l’armonia: a tratti malinconica, a tratti sognante, a tratti esotica. Diverse facce della stessa tela, come dimostra anche la cover del disco.

"Guadalupe – spiegano i Mòn – è un rito di passaggio. Le immagini scorrono come simboli, rievocando piccoli gesti, sogni e sensazioni che confluiscono in un momento: il “guado del lupo”. Quando la foresta va a fuoco, l’istinto ci guida nella transizione trasportandoci, attraverso la corrente, da una riva familiare a una terra sconosciuta che è sempre stata lì, oltre il fiume".

Ingresso gratuito entro le 23.