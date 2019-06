Tra bolle e spettacoli, inizia l'Estate 2019 per bambini e adulti

Martedì 18 giugno alle 20.15 con “Il Sogno”, serata dedicata alle magiche bolle di sapone nell’Arena del parco Camilla Ravera, si apre Mezzano Estate 2019, il calendario estivo promosso dall'associazione culturale Percorsi in collaborazione l’assessorato al Decentramento, realizzato con Arci Mezzano, associazione Le Ammonite aps, Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, Casa Ruffini Mezzano e Ca Sguren Savarna.

Reso possibile dal generoso contributo del Circolo Arci di Mezzano, “Il sogno” di Gambeinspalla Teatro è dedicato ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, cui a seguire verrà offerta frutta fresca di stagione dal Comitato cittadino di Mezzano.

Da diversi anni “le Bolle” aprono il calendario di eventi situati nell'area di Mezzano tra giugno e luglio, con appuntamento fisso alle 21.15.

Numerosi gli spettacoli del martedì dedicati ai bambini nell'Arena di Mezzano, come il teatro di strada de “Le nuove avventure dei musicanti di Brema” martedì 25 giugno, e “Faccia di Gomma” martedì 2 luglio; le marionette de “Gli strani casi dell'Ispettor Balanzone” è previsto per martedì 9 luglio, mentre per martedì 16 luglio è in programma la narrazione animata “Fôl d'una vôlta” – con cocomero offerto a tutti al termine dello spettacolo.

Sempre dedicati ai più piccoli lo spettacolo comico di Atuttotondo Teatro “È successa una cosa incredibile” in calendario giovedì 4 luglio nel Parco della Costituzione ad Ammonite, con cocomero finale, mentre martedì 23 luglio nella Ca Sguren, in via degli Orsini 4, a Savarna, in collaborazione con Drammatico vegetale e associazione ARUNA si terrà il percorso teatrale con musica dal vivo “Piccola cavalcata rossiniana”.

Tra gli appuntamenti musicali e teatrali dedicati agli adulti si segnala il consueto appuntamento “Dedicato a Ruffini”, con lo swing italiano e classico americano della ltalian Swing Band che avrà luogo giovedì 18 luglio nella casa del pittore, in via Reale 125.