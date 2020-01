Tra buskers e Fellini, ecco il live dei Nadimobil

Tornano gli appuntamenti culturali di Controsenso in Bottega Matteotti a Bagnacavallo, sei serate dedicate in particolare alla musica in programma il sabato tra il 18 gennaio e il 9 maggio.

Si comincia dunque il 18 gennaio con i Nadimobil: Annalisa Bartolini (soprano) e Dimitri Mazza (chitarra, voce). Un po’ buskers, un po’ felliniani, un po’ teatranti, i Nadimobil (qui in versione duo) proporranno un viaggio tra le melodie popolari dell’Italia dagli anni Trenta fino al boom economico. Un richiamo voluto al passato, alla memoria, al ricordo.

Appuntamento alle 21 a Bottega Matteotti, in via Matteotti 26 a Bagnacavallo. L’ingresso è a offerta libera.