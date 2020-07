Tra classico e rock: il live dell'Orchestra Notturna Clandestina

Giovedì 23 luglio, ore 21.30, è l'Orchestra Notturna Clandestina diretta da Enrico Melozzi, con la partecipazione straordinaria di Giovanni Sollima, a portare la grande musica nella Rocca Brancaleone per Ravenna Festival.

Arrangiatore sui generis, capace di tessere trame vertiginose dietro i più irrequieti talenti della musica pop italiana, Enrico Melozzi si impone come compagno di strada di Giovanni Sollima nella straordinaria avventura dei Cento Violoncelli al Teatro Valle occupato a Roma. Personalità irrequieta e dagli entusiasmi contagiosi, sempre in quel contesto finisce per dar vita anche all’Orchestra Notturna Clandestina, protagonista negli ultimi anni di straordinari “rave” classici, vere e proprie maratone notturne nel segno della divulgazione di Bach, Mozart e Beethoven, solo apparentemente “lontani” dal gusto dei più giovani. È con questo singolare complesso, e con la partecipazione dello stesso Sollima, che imbastisce un inedito programma che va dal "dark side" di Mozart a Smells Like Teen Spirit dei Nirvana.

Biglietti: 5-15 euro.