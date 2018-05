Tra festa e storia: anche il Pasta party per la 100 km del Passatore

Con la 100 chilomtri del Passatore si moltiplicano le iniziative e gli eventi a Faenza.

Da lunedì 21 maggio a domenica 27, alla Galleria Comunale d’Arte del Voltone della Molinella a Faenza, sarà possibile apprezzare la mostra fotografica "Il mito della 100 km del Passatore ritratto da Carlo Giuliani", iter per immagini riguardante le ultime tre edizioni della Firenze-Faenza. In seguito all’inaugurazione, prevista per le 18,30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 46^ 100 km del Passatore, nella quale verranno illustrate le principali novità dell’edizione 2018.

Nel corso della serata saranno presentate anche le staffette delle scuole sul percorso della 100 km del Passatore e saranno premiati gli alunni vincitori del concorso della medaglia celebrativa riservato agli studenti del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini, oltre che del manifesto edizione 2019 (Corso grafico pubblicitario dell’IPS Persolino-Strocchi) di Faenza.

Alle 20.30, sempre alla Galleria Comunale d’Arte del Voltone della Molinella, il Professore Fulvio Massini, da tempo grande conoscitore e cronista della Cento, presenterà il suo libro “Tipi che corrono. Le nuove tecniche per i nuovi runner", cui farà seguito la presentazione del libro scritto da Andrea Tampieri, "La cento per tutti - l'ultramaratona del Passatore come esperienza di vita". Mercoledì 23 maggio, alle 20,30, sarà invece il turno della serata condotta da Francesco Marabini, un incontro dedicato agli angoli ‘secondari’ di Faenza dove è possibile praticare sport e attività motorie.

Il 25 maggio, come da tradizione, la serata antecedente lo start della corsa, si terrà in Piazza del Popolo il Pasta party di benvenuto, dedicato agli atleti della 46^ edizione della 100 km del Passatore con la presentazione dei top runner, musica e animazione curate da Luca Piazza. Alle 21,00 scatterà la partenza della passeggiata “Faenza Passo dopo passo” per permettere ai partecipanti di immergersi nell’ospitale cittadina manfreda.

Per quanto concerne le staffette, sabato 26 maggio partiranno alle 9.30 da Firenze in Piazza Edison le staffette degli studenti dell’Istituto Toricelli-Balardini di Faenza, dell’Istituto Superiore “Cassiano Paolini” e del Liceo “Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola”. Alle 15,30 tra Marradi e Biforco è prevista la partenza della Corsa della famiglia degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Faenza San Rocco” mentre, alle 16,45, dal Passo della Colla di Casaglia, avverrà la partenza della Staffetta 50x1000 dello Csi Faenza e Atletica 85.

Come di consueto, a partire dalle 18, a Faenza in Piazza del Popolo Daniele Menarini e Danny Frisoni racconteranno la Storia della 100 km del Passatore con immagini e filmati proiettati sul maxischermo, con l’apertura dello stand gastronomico a cura del Rione Giallo. Alle 18,30 sarà invece il turno dell’intrattenimento musicale realizzato da A.S.D. Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna, con Luca Piazza impegnato in viale Marconi a presentare l’”ultimo km” attraverso musica e animazione. Alle 20 è atteso l’arrivo della staffetta Asd Disabili di Faenza, seguita venti minuti dopo dalla conclusione della Corsa della famiglia dell’Istituto Comprensivo “Faenza San Rocco” e, alle 20,45, sono attesi gli arrivi dele Staffette dell’Istituto Torricelli-Ballardini di Faenza, dell’Istituto Superiore “Cassiano Paolini” e del Liceo “Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola”. A chiudere, per le 21,15, l’arrivo della staffetta 50x1000 dello Csi Faenza e Atletica 85 Faenza, poco prima dell’applauso riservato ai vincitori grazie al suono delle chiarine del Gruppo Municipale di Faenza del Palio del Niballo.

Domenica 27 maggio, giornata conclusiva della 100 km del Passatore, vedrà dalle 9,30 la cerimonia di premiazione in Piazza del Popolo con anche la classifica dei romagnoli e dei faentini, oltre che del primo esordiente giunto al traguardo e i risultati inerenti il 10° Trittico di Romagna. Alle 10 è atteso l’arrivo della passeggiata della solidarietà “1 km per Dario” la quale anticiperà, sempre in piazza del Popolo, la Cerimonia di premiazione della 46°edizione della 100 km del Passatore con la classifica generale e il G.P. di Montagna.