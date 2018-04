Tra figurine e animali: la “Festa degli Amici Cucciolotti”

L'Enpa di Lugo organizza un pomeriggio dedicato agli amici animali: la “Festa degli Amici Cucciolotti”, in programma sabato 7 aprile dalle 15 alle 18 al parco Pertini di Cotignola.

Nel corso della giornata, che ruota attorno alla raccolta di figurine ‘Amici Cucciolotti’ dell’editore Pizzardi, tanto amata dai bambini, ci sono album in regalo, visite guidate al parco per far conoscere ai bambini gli animali che lo abitano, giochi, e ovviamente la possibilità di scambiare figurine.

Per merito delle centinaia di migliaia di bambini che in tutta Italia seguono con passione la collezione, molte sezioni dell’Enpa (tra cui quella di Lugo) hanno ricevuto in dono automezzi per il salvataggio e il trasporto degli animali selvatici e d'affezione in difficoltà, abbandonati o feriti.

Inoltre, quest'anno collezionando le figurine si contribuisce a sfamare e a curare gli animali accuditi dai tanti volontari e ricoverati nelle strutture Enpa (spese per cure mediche, vaccini, antiparassitari, accessori per il benessere e giochi).

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Cotignola.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 348 9294618, email lugo@enpa.org.