“Tra montagne e cacciatori di miele”, il Nepal nelle foto di Stefano Randi

Il Consiglio di Zona di Godo-Cortina, in collaborazione con il Comune di Russi e l’Associazione Teguriense, organizza per mercoledì 6 giugno alle ore 21 presso il Centro Civico di Godo in via Piave 12/a, una proiezione pubblica di fotografie a cura di Stefano Randi dal titolo “Nepal: tra montagne e cacciatori di miele”.