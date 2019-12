Tra mosaici e patrimonio: arriva il progetto "Ravenna per mano"

Giovedì 12 dicembre, presso il Museo Classis Ravenna, è in programma una giornata aperta al pubblico che culminerà con la presentazione del progetto Ravenna per mano.

Si segnala, in particolare, il workshop aperto ad adulti e bambini in programma alle ore 15.30, in cui verranno realizzati dei mosaici (prenotazione obbligatoria), mentre alle ore 17.30, nella sala conferenze del Classis, si terrà la presentazione del progetto “Ravenna per mano. Inclusione, musei e Patrimonio”.

Intervengono: un rappresentante del Comune di Ravenna, Emanuela Fiori (Polo Museale Emilia-Romagna), Don Alberto Brunelli (Arcidiocesi di Ravenna-Cervia), Agostina Melucci (Ufficio scolastico provinciale), Maurizio Tarantino (MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna), Giuseppe Sassatelli (Fondazione RavennAntica), Chiara Panciroli (Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Bologna), Roberto Dainese (Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Bologna).

Entrambe le iniziative sono gratuite. Per info e prenotazioni: tel. 0544 36136 (dal lunedì al venerdì 9 - 13).

Ravenna per mano è un progetto legato all’accessibilità del patrimonio e prevede la realizzazione di supporti e iniziative che favoriscono la fruizione e la conoscenza dei monumenti Unesco: è rivolto a persone con bisogni speciali di cui ciascuno nella vita può essere portatore e pone grande attenzione alle disabilità, sia sensoriali che cognitive.