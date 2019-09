Tra natura e visioni evocative, una mostra per i trent'anni dell'oasi

Viene inaugurata martedì 24 settembre alle 20.30 e prosegue fino a domenica 29 settembre la mostra Oasi Podere Pantaleone: un viaggio dal passato al presente - 30 anni dell’Oasi di Bagnacavallo, allestita presso la chiesa del Suffragio di Bagnacavallo in occasione del trentesimo compleanno del Podere.

All’inaugurazione interviene l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani. Per l’occasione sono eseguite letture con accompagnamento musicale.

Un tempo di proprietà della famiglia Pirazzoli, l’Oasi Podere Pantaleone è dal 1989 Area di Riequilibrio Ecologico e dal 2006 Sito di Importanza Comunitaria. Ha un’estensione di circa 9 ettari e al suo interno si trovano la flora e la fauna tipiche della Pianura Padana almeno fino al dopoguerra.

La mostra propone un viaggio di scoperta del Pantaleone raccontato attraverso le immagini, a cura dell’associazione Lestes. Il gruppo Vunder, in collaborazione con Lestes, presenta inoltre negli spazi del Suffragio un percorso poetico e suggestivo all’interno della flora dell’oasi, una visione evocativa legata alle sensazioni che essa produce.

Il pubblico potrà immergersi, attraversandola col corpo e la mente, in una grande installazione scultorea, disegnata, scritta, realizzata utilizzando materiali a basso o nullo impatto ambientale. Sono stati inoltre riutilizzati anche vecchi manufatti della casa colonica del Podere, ora in ristrutturazione.

La mostra è aperta nei seguenti giorni e orari: 25 settembre ore 19-23; 26-27 settembre ore 15-23; 28-29 settembre ore 10-23. Nelle prime due settimane di ottobre apertura su richiesta per visite guidate di scuole e gruppi (347 4585280). La chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste.