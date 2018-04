Tra new wave e post-punk: ecco gli Starcontrol

Sabato 28 aprile, alle 21, è in programma il concerto degli Starcontrol alBronson Cafè di Madonna dell’Albero. Ingresso libero.

Gli Starcontrol sono una band il cui genere, ibrido di sonorità new wave, richiami post-punk ed eighties, trova collocamento all’interno di quel filone revival new-wave fiorito nella ultima decade, panorama altrimenti indicato con il termine neo wave.

Il trio lombardo approda finalmente al primo album "Fragments", per una "spleen wave” cupamente emotiva dalla quale vale la pena lasciarsi trasportare.

Gli Starcontrol sono la malinconia di un pomeriggio d'estate infinito e sospeso nel blu, un'impellenza punk procrastinata per l'ora del tè, un ricordo di notti passate a rubare pannocchie con gli amici, il male di vivere che ti siede di fronte in una stanza vuota alla luce di una lampadina, il tentativo di riportare indietro le cose perdute, una speranza.

Attivi dal 2011, dopo alcuni ep è uscito nel febbraio scorso il primo album, “Fragments”, per l’etichetta Swiss Dark Nights.