Tra panorami e cantine: tornano le degustazioni di Trat-Tour

Dopo il successo dello scorso settembre torna nell’ultimo weekend di maggio il Trat-Tour, il tour panoramico tra le sette cantine di Oriolo dei Fichi per degustare insieme ai vignaioli i vini tipici dei colli faentini direttamente in cantina. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Torre di Oriolo in collaborazione con le cantine nell’ambito delle iniziative della Wellness Week 2018, la settimana del benessere e dei sani stili di vita, è per sabato 26 e domenica 27 maggio.

In entrambe le giornate, dalle ore 10 alle 19, un carro trainato da un trattore sarà a disposizione per un giro panoramico che toccherà le sette cantine di Oriolo e l’antica torre medievale dalla quale sarà possibile abbracciare con uno sguardo i filari di Albana, Sangiovese, Famoso e Centesimino (il costo del tour è di 2 euro a persona).



Il punto di ritrovo sarà il parcheggio nel parco della Torre di Oriolo: da qui ogni 45 minuti sarà possibile partire lungo un percorso che farà tappa presso le cantine Leone Conti, Spinetta, Ancarani, San Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi Morini e Zoli Paolo. Durante il tour i passeggeri potranno fermarsi presso le cantine per ascoltare direttamente dai vignaioli i riti e i segreti nascosti nel cammino dal grappolo d’uva alla bottiglia in tavola.

A ogni tappa si potranno degustare vini del territorio (un calice o due mezzi calici a 3,50 euro, quattro calici a 5 euro), mentre presso la Torre di Oriolo sarà allestito un punto ristorazione che dalle ore 12 fino alle 21 proporrà specialità e piatti tipici preparati con i prodotti delle colline di Oriolo.