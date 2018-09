"Tra parole e natura" a Casa Monti

Domenica 23 settembre alle 14.30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della rassegna regionale Vivi il Verde, Casa Monti organizza un pomeriggio “Tra parole e natura”, in cui si potrà partecipare a una visita guidata alla casa natale del poeta Vincenzo Monti, con successivo trasferimento nella Riserva naturale, in via Destra Senio, per una visita guidata con incursioni poetiche.

Al termine della attività piccola merenda per tutti i partecipanti. L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0545 38149 o alle mail casamonti@comune.alfonsine.ra.it e ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it.

Casa Monti sarà aperta anche nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.