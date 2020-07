Con "Il drago di Romagna" torna il Festival Naturae

Parte all’ultimo minuto e ha un programma inevitabilmente ridotto rispetto alle stagioni passate, eppure anche quest’anno il Festival Naturae a Lido di Classe può andare in scena.

Promette appuntamenti per tutta l’estate, fino a fine agosto, la tredicesima edizione del festival Naturae di Lido di Classe. Centro nevralgico del Festival è, come sempre, l’Arena del Sole di Lido di Classe, storico cinema all’aperto che ha ripreso l’attività nei giorni scorsi e che spesso collega la programmazione a tematiche territoriali o ambientali.

E’ quel che accade giovedì sera: alle 21.30 è in programma la proiezione di “Il drago di Romagna”, il film del regista ravennate Gerardo Lamattina dedicato al mahjong, l’antico gioco cinese che proprio in Romagna ha una delle sue principali “enclave” europee. Un originale docu-fiction che racconta la storia di una “azdora” appassionata del mahjong: il cui sogno nel cassetto è quello di volare in Cina per conoscere l’origine del suo gioco preferito.

Prenotazione obbligatoria 3403553816