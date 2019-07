Tra Pinocchio e cabaret continuano gli spettacoli di "Burattini alla Riscossa"

Giovedì 11 luglio la programmazione di Burattini alla Riscossa proseguirà con un doppio appuntamento. A partire dalle ore 20:30 infatti, presso il Bagno Ulisse spiaggia 4 di Marina di Ravenna, la compagnia All'InCirco presenterà lo spettacolo Marionette Cabaret. Un lavoro originale e divertente che prende forma dalle mani di Gianluca Palma. Grazie alla sua destrezza di scultore e animatore, il giovane artista stupirà il pubblico con uno show che vedrà protagonisti sulla scena strambi personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri.

L'altro appuntamento della serata, in programma sempre giovedì 11 luglio, avrà luogo a Fornace Zarattini: a partire dalle ore 21:15 presso l'Arena Estiva di Valtorto (le ex scuole in via Faentina 216), a grande richiesta ritornerà il Teatro delle Dodici Lune. Dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo Transylvania Circus, la compagnia di Certaldo (FI) capitanata dal burattinaio Italo Pecoretti ritornerà in scena con un nuovo lavoro: il pubblico di Valtorto potrà infatti ammirare Di Pinocchio l'avventura.

La rassegna prosegue venerdì 12 luglio la Coya Beach di Casal Borsetti, dove alle ore 21:15 Dario Marodin, in arte El Bechin, presenterà il suo originalissimo Horror Puppet Show. Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età, e l'ingresso è sempre gratuito.