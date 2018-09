Tra sale e giardini: Cervia e Milano Marittima si mostrano tra verde e oro bianco

Il Comune di Cervia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio che aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici e a ViVi il Verde 2018. Alla scoperta dei giardini dell'Emilia-Romagna promosso dall'IBC Emilia-Romagna.

Diverse iniziative si susseguiranno il 22 e 23 settembre, in concomitanza della manifestazione Ironman per rendere queste giornate ancora più attrattive e piacevoli a residenti, turisti ed atleti.

Gli European Heritage Days si aprono sabato 22 settembre alle 10.30 con “L’Oro bianco di Cervia”, una passeggiata gratuita nella salina di Cervia promossa dall’Ecomuseo del Sale e del Mare in collaborazione con Cooperativa Atlantide.

Incontro presso il Centro Visita Salina per proseguire verso la Torre Esagonale dove ripercorreremo la storia di Cervia grazie al filmato tridimensionale proiettato all’interno. La passeggiata prosegue verso la Salina Camillone dove i salinari ci illustreranno gli antichi metodi di estrazione del sale.

Domenica 23 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30 è prevista una visita guidata gratuita ai giardini di Milano Marittima nell’ambito dell’iniziativa “Vivi il Verde” organizzata da IBC Emilia-Romagna. L’appuntamento diventa un’occasione unica per ammirare la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa: Cervia Città Giadino. Il ritrovo con la guida è alle 9.30 nella rotonda Cadorna a Milano Marittima, per proseguire poi a piedi per il viale Gramsci verso la rotonda I Maggio.

Sempre domenica 23 settembre alle ore 16.00 verrà organizzata una visita guidata gratuita con i salinari a MUSA, il Museo del Sale di Cervia. Oggi il museo raccoglie le testimonianze legate alla antica produzione del sale e ne mostra la realtà con il lavoro dei volontari del Gruppo culturale civiltà salinara presso la salina Camillone dove la produzione del sale continua a scopo dimostrativo con l’antico metodo della raccolta giornaliera. La salina Camillone è sezione all’aperto di MUSA. Non occorre la prenotazione