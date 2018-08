Tra scultura e ceramica: le residenze d’artista di Evandro Gabrieli e Matto Naggi

Due mostre per conoscere le opere e il percorso artistico svolto dal ceramista Evandro Gabrieli e dallo scultore Matto Naggi in residenza d’artista – per tutto il mese di agosto - presso il Faenza Art Ceramic Center (FACC). Saranno infatti inaugurate durante Argillà Italia le esposizioni dei due artisti selezionati e ospitati presso la struttura del FACC (via Pana 34/1) dove hanno potuto confrontarsi con la tradizione ceramica faentina e usufruire degli spazi e delle strumentazioni dell’associazione per dare vita a nuovi progetti artistici legati alla sperimentazione ceramica.

Il risultato della loro esperienza sarà presentato alla cittadinanza nel corso di Argillà. La mostra di Evandro Gabrieli “Lost Highway” sarà inaugurata sabato 1° settembre alle 15.30 al Quazar Coworking (via G.M. Emiliani, 2). Nella stessa giornata, alle 16.30, negli spazi del Cefal (via Severoli, 12) si inaugurerà l’esposizione “Devotion Buildings” di Matteo Naggi.

Evandro Gabrieli vive e lavora a Roma. Si forma presso la scuola di Arti Ornamentali di Roma con specializzazione in “scultura ceramica”. Il progetto per la residenza artistica 2018 intitolato “Lost highway” nasce del desiderio di confrontarsi ed esplorare alcune tematiche come resilienza e conflitto, adattamento ed evoluzione.

Matteo Naggi si è diplomato in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e specializzato nella ceramica all’Istituto Cova di Milano, all’Istituto G. Ballardini di Faenza e a Sargadelos in Spagna. Come scultore ha avuto esperienze in fonderia alla Sancisi di Faenza, ha collaborato con gli scultori Sandro Lorenzini di Savona, Giovanni Ruggiero di Faenza e Alberto De Braud a Milano.

Il suo progetto di residenza, dal titolo “Devotion Buildings”, è ispirato all’architettura asiatica moderna e alla personale riflessione sul fare scultura nel contemporaneo.