Tra terra e cielo, è la Festa d’Azzurro

Con la Festa d’Azzurro, in programma martedì 1 maggio, il Centro civico Rioni di via Sant’Orsola a Faenza ospita una giornata di divertimento all’aria aperta arricchita da momenti di informazione e da altri più “leggeri”.

La Festa è organizzata dalla sezione faentina dell’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) presieduta da Enrico Signorelli con la collaborazione della Cooperativa dei Manfredi, padrona di casa per conto dei cinque Rioni, che approfittano dell’occasione per fare esibire alcuni cavalieri del Palio e della Bigorda. L’ampliamento della Festa d’Azzurro al mattino, rispetto agli anni passati, ha portato a riproporre la denominazione “Rionilandia”, segno di una manifestazione che vuole crescere, alla luce dei numerosi intervenuti delle precedenti edizioni.

E’ dal 2013 che l’U.N.U.C.I. manfreda organizza la Festa d’Azzurro, ideata per ricordare Lassalle Errani, alla guida dell’associazione per una sessantina d’anni. Errani dedicò la vita all’insegnamento nelle scuole elementari e del tennis a Faenza. Quest’anno la Festa è dedicata al tema della legalità nel contrasto alla violenza sulle donne e, come per le scorse edizioni, sono coinvolte nell’evento le realtà locali “in divisa”, che quotidianamente offrono il loro servizio alla comunità.

La Festa d’Azzurro 2018 prende il via alle 10 e, dopo l’alzabandiera, l’ascolto dell’Inno Nazionale e il ricordo di Lassalle Errani che fu colonnello paracadutista, c'è l’incontro sul tema della manifestazione, seguito dal dispiegamento delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni faentine con i loro stand: tra queste “S.O.S. Donna”.

Alle 11.30 si può assistere all’esercitazione dei Vigili del Fuoco nello scenario d’intervento su un incidente stradale con relativo soccorso ai feriti; a seguire il Corpo militare della Croce Rossa simula un intervento di recupero di persone ferite. La pausa dell’ora di pranzo termina alle 14, quando entrano in scena i paracadutisti della sezione faentina e imolese coordinata da Giovanni Cacciari, i quali atterrano nell’area del Centro civico Rioni.

In contemporanea e fino alle 17.30 sono aperti alle visite gli stand delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni, della Consulta del Volontariato e tra le diverse iniziative sono in programma le esercitazioni dei Carabinieri e della Croce Rossa con i rispettivi cani addestrati nel servizio alla popolazione. Con la Santa Messa delle 17.30 e l’ammainabandiera delle 18 si conclude la giornata della Festa d’Azzurro-Rionilandia.

Alle ragazze e ai ragazzi “under 18” che parteciperanno ai giochi in programma verranno offerti biglietti omaggio per assistere al torneo cavalleresco della Bigorda d’Oro di sabato 9 giugno.