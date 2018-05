Tra Vivaldi e Haendel, il barocco della Cappella Musicale

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna e il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, presenta il quinto appuntamento della rassegna “Musica&Spirito” domenica 27 maggio alle ore 19.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna.

Il concerto richiama il repertorio barocco con cui la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco ha saputo farsi apprezzare. Verranno eseguiti, tra gli altri, il Magnificat, il Concerto in re minore e la delicata aria per contralto “Veni, veni me sequere fida” tratto dall’oratorio “Juditha Triumphans” di Antonio Vivaldi . Particolarmente interessanti per il pubblico saranno anche la difficile aria di Bach “Bereitet die wege”, per soprano, dalla cantata BWV, e i due cori di Haendel dall’oratorio “Belshazzar”, “I will magnify thee” e “Happy pair” dall’oratorio “Alexander’s feast”.

"Abbiamo intenzionalmente deciso di proporre una serie di ascolti in linea con la nostra tradizione - dichiara il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei - Il pubblico potrà apprezzare la formazione della Cappella Musicale al completo, coi solisti, il coro e l’orchestra, per un’ora di brani preparati con particolare attenzione. Crediamo che la Basilica di San Francesco sia la migliore cornice possibile per questo tipo di concerti, che uniscono la profondità della musica barocca alla spiritualità". L’introduzione e le brevi riflessioni sono a cura di Padre Luciano Fanin.

Ingresso Libero