Tradizione culinaria in centro con la Festa del Cappelletto

Torna per la terza edizione nel cuore di Ravenna la Festa del Cappelletto. Dall'11 al 13 maggio il piatto culinario d'eccezione della tradizione romagnola regna sovrano nella centro della città con 10 stand in piazza Kennedy e un altro punto ristoro in piazza del Popolo.

I cappelletti sono rigorosamente al formaggio, come affermano gli organizzatori dell'evento e l'assessore al Turismo Giacomo Costantini, e come indicava già Pellegrino Artusi nel suo volume "La scienza in cucina".

"La Festa del Cappelletto è un evento che fa bene alla città, ai ristoranti e ai turisti", sottolinea il presidente di ConfCommercio Ravenna Mauro Mambelli. Una festa che "valorizza il cappelletto, piatto alla base della nostra ristorazione". Sulla stessa linea anche Danilo Marchiani (presidente dei ristoratori di Confesercenti), convinto della riuscita della manifestazione.

La festa è patrocinata dal Comune di Ravenna. Come spiega l'assessore Costantini: "l'enogastronomia è un elemento importante nella scelta della destinazione da parte dei turisti".

Parte venerdì 11 maggio (dalle 18 alle 24 ) la Festa del Cappelletto e continua sabato 12 e domenica 13 maggio (dalle 11.30 alle 24 e dalle 11.30 alle 22).

Negli undici stand si possono gustare cappelletti (5 euro a porzione) conditi al ragù oppure con un secondo condimento (variabile a seconda della giornata).

Non mancano gli eventi collaterali. In piazza del Popolo, alle 18, ci sono i laboratori artistici "Il cappelletto in arte" di Silvana Costa che ogni giorna insegna a creare dei cappelletti in mosaico. Sempre in piazza sono ospitati anche i chioschi del Parmigiano Reggiano e del Caseificio Buon Pastore. Presente anche il Molino Benini che propone un laboratorio di pasta fresca con tavoli, taglieri e sfogline all'opera. E poi spazio alla musica live con 3 appuntamenti suddivisi nelle tre giornate della festa.