Tradizione e curiosità con i "Fantasmi e luoghi stregati" di Eraldo Baldini

Venerdì 26 gennaio le tradizioni e le curiosità sulle Romagna sono protagoniste al centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, in viale Zaganelli 2. Alle 18 lo scrittore Eraldo Baldini presenta il suo libro Fantasmi e luoghi “stregati” in Romagna, tra mito, leggenda e cronaca (Il Ponte Vecchio, 2017).

Nel libro l’autore raccoglie e analizza testimonianze, leggende, dicerie e frutti dell’immaginario. Si tratta di un viaggio che spazia tra storia e leggenda, tra folklore e cronaca, tra antichità e attualità, tra mito millenario e fantasia recente che riguarda ogni angolo della Romagna: dalle città maggiori ai paesi più piccoli, dai ruderi dei castelli ai moderni edifici, dai boschi collinari alle campagne della pianura, dalla costa alle cime appenniniche. Introduzione dell’assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda e a seguire aperitivo in biblioteca.

Sabato 27 gennaio, sempre al centro culturale “Venturini”, arriva un’iniziativa pensata per i più piccoli: alle 10.30 è in programma una lettura e laboratorio in occasione del Giorno della memoria, per bimbe e bimbi dai 5 agli 8 anni e, a seguire, merenda in biblioteca.

Le iniziative rientrano nei festeggiamenti per “San Pêval di segn”, patrono cittadino. Il calendario è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda in collaborazione con il Forum delle associazioni e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese

