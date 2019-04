Tradizione, poesia e teatro: al Rasi il viaggio tra le opere di Nevio Spadoni

Mercoledì 17 aprile, ore 19.00, si tiene al Teatro Rasi di Ravenna un omaggio al poeta ravennate Nevio Spadoni intorno alle sue opere che spaziano tra poesia e teatro, tra tradizione e racconto, a cavallo della sua lingua madre, il dialetto romagnolo.

Insieme a ospiti e amici, e alla città tutta, una serata in cui si ripercorre la lunga e intensa carriera di Nevio Spadoni, cogliendo l’occasione per presentare la sua recente pubblicazione: Tutto il teatro, monografia che raccoglie i suoi testi teatrali in lingua romagnola, edito da Il Ponte Vecchio (Cesena, 2019). Durante la serata si alternano sul palco studiosi della lingua romagnola e attori che hanno portato in scena le liriche del poeta ravennate.

Intervengono Giuseppe Bellosi, Manuel Cohen, Gianni Parmiani, Gianfranco Miro Gori, Marco Martinelli, Ermanna Montanari e Roberto Magnani.