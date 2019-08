Antiche tradizioni, specialità gastronomiche e spettacoli alla Sagra delle Erbe Palustri

Dal 6 al 9 settembre prende vita la XXXV Sagra delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

Questa manifestazione rievoca l’artigianato dell’intreccio delle erbe di valle tipico del paese di Villanova e promuove le tradizioni autentiche della Bassa Romagna.

La sagra offre la possibilità di vedere all’opera gli ultimi artigiani ancora in grado di realizzare splendidi manufatti, frutto delle abilità manuali di intreccio, tessitura e torsione delle erbe di valle, che fino alla metà del Novecento costituivano una delle principali risorse economiche della piccola comunità villanovese.

Come sempre la manifestazione propone anche mestieri della tradizione rurale e domestica ormai scomparsi e scambi culturali con intrecciatori provenienti da altre regioni italiane e dall’estero.

Programma

Per tutta la durata della sagra ci sono mostre e ingresso gratuito all’Ecomuseo delle Erbe Palustri;

torna il mercatino del riuso La Soffitta in Piazza (sabato ore 14-20 e domenica ore 8-20);

spazio anche al Mercatino delle Pulci, riservato a bambini e ragazzi sotto i 14 anni (domenica ore 8-20);

Podistica delle Erbe Palustri, camminata non competitiva aperta a tutti, lungo il percorso arginale del fiume Lamone e le vie Campestri;

ogni sera spettacoli fra dialetto, musica e bel canto;

animazioni con spettacoli di strada, balli popolari e teatro dei burattini tradizionali;

gastronomia presso la Locanda dell’allegra mutanda, all’interno della sala conviviale dell’Ecomuseo, con piatti della tradizione e prodotti di filiera corta e presso i numerosi punti ristoro del paese

domenica presso la sede di Slow Food (in Via della Chiesa 17) ci sono laboratori sensoriali e degustazioni di prodotti artigianali.