Tradizioni sport e allegria alla festa “Par non sminghes”

Quattro giornate immersi nei sapori, giochi e tradizioni di una volta: la Società di mutuo soccorso, cultura e sport di Villa San Martino organizza, da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre, la quattordicesima edizione della festa “Par non sminghes”.

Si parte giovedì 30 agosto: dalle 17.30 alle 19 ci sarà la seconda edizione del raduno sunset trail, non competitivo per mtb e gravel; alle 18 il trofeo Sunset Kids Mtb Race, gara di short track Fci per giovanissimi (categorie da G1 a G6); entrambe le iniziative sono organizzate dalla Baracca Lugo Mtb. Alle 18.30 inaugurazione mostra in ghiacciaia sulla storia dell’aeroporto di Villa San Martino e omaggio a Francesco Baracca nei 100 anni dalla sua morte, alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli. Alle 20.30 teatro per bambini con lo spettacolo “È successa una cosa incredibile”. Alle 21.30 il concerto di Miss Cecily & Her Hot Strings.

Venerdì 31 agosto alle 18 torneo di calcio esordienti, terzo memorial “Edgardo Forlivesi”, alle 18.30 “Yoga in English with Sehr Khan”, lezione di yoga gratuita per bambini dai 6 agli 11 anni a cura della British School Lugo-Faenza. Alle 21.30 il concerto dei Mama Mouse.

Sabato 1 settembre dalle 15.30 dimostrazione e prova di scherma e rugby a cura della Società schermistica lughese e della società Lugo Rugby 15. Alle 18 la finale del memorial “Edgardo Forlivesi”, cui seguiranno le premiazioni per le quali sarà presente l’assessore comunale Fabrizio Lolli; alle 20.30 spettacolo con Giorgio e le magiche fruste, con campioni italiani di danze folk e numerose fruste di Romagna.

Domenica 2 settembre si comincia alle 10.30 respirazione taoista con l’istruttore Stefano Tabanelli; alle 11.30 raduno di moto d’epoca; nel pomeriggio dalle 15.30 giochi per bambini, alle 17 una lezione di zumba con Rita Gramigna Zin e alle 18 la Psycho Nipples Band in concerto. La sera alle 21 la compagnia dilettantistica “Divertiamoci” di Villa San Martino presenta Tot i i chêsca indéntar.

Nei pomeriggi di sabato e domenica saranno disponibili gonfiabili gratuiti per i più piccoli.

Tutte le sere, a partire dalle 18 aperitivi musicali e dalle 19 stand gastronomico con possibilità di asporto (domenica anche a pranzo).